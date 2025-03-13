حماس تُعلق على تراجع ترامب عن خطته بشأن غزة.. ماذا قالت؟



وكالات

رحب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، إذا كانت تعني التراجع عن كل فكرة تسعى لتهجير أهالي قطاع غزة.

وقال قاسم: "في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعوه لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ندعو الرئيس الأمريكي إلى عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تعليق له على خطته السابقة بشأن قطاع غزة بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميخول مارتن، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة".

وعلى الرغم من أن ترامب، تراجع خلال الأسابيع الماضية عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، فإسرائيل ماضية في محاولة فرضها.

وكشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خلال الأيام الماضية، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، للعمل على تنفيذ خطة ترامب.