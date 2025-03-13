

وكالات

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القتال في أوكرانيا هو في الواقع حرب بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

وأشار إلى أنه خلال فترة ولايته الأولى "2017-2021"، بدأت الدول الأعضاء في حلف الناتو، تحت ضغطه، في زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية: "كانت الأموال تتدفق بمليارات الدولارات، وأصبح حلف الناتو أقوى بكثير. والآن، أنفق الناتو معظم تلك الأموال على خوض هذه الحرب المروعة.. من العار أنهم إلى فعلوا ذلك".

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ترى مستقبلها في حلف "الناتو"، أجاب ترامب: "يجب على حلف الناتو أن يعاملنا بشكل منصف".

وأضاف ترامب: "إذا دفعوا فواتيرهم وفعلوا ما يفترض بهم أن يفعلوه"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "حذر في وقت سابق من إحجام الولايات المتحدة عن مساعدة الدول التي لا ترضى واشنطن عن إنفاقها الدفاعي"، وقال: "إذا لم يدفعوا الفواتير، فلن نساعدهم".