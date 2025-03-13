بالزي العسكري.. بوتين يتفقد قواته في كورسك وسط تقدم الجيش الروسي

كييف - (د ب أ)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة غير متوقعة إلى موقع قيادة في كورسك، بمنطقة الحرب، في ظل الهجوم المضاد الناجح الذي تشنه قواته على الحدود الروسية-الأوكرانية.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أمر بوتين القوات الروسية بطرد الوحدات الأوكرانية المتبقية من كورسك.

وأظهرت صور الاجتماع مع رئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، بوتين مرتديا الزي العسكري المموه، فيما لم يُكشف عن الموقع الدقيق للزيارة.

وأشارت تاس إلى أن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الروسي إلى هذا الجزء من الجبهة.

وفي أغسطس 2024، شنت وحدات أوكرانية هجوما مفاجئا داخل الأراضي الروسية، مما نقل الحرب لأول مرة إلى الأراضي الروسية.

ورغم تمكن القوات الأوكرانية من الحفاظ على هذا التقدم لفترة طويلة، إلا أنها اضطرت في الأيام الأخيرة إلى التراجع بسرعة تحت الضغط الروسي.

وأعلنت موسكو، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة سودجا، التي كانت بمثابة نقطة ارتكاز للتقدم الأوكراني على مدار سبعة أشهر، ومع ذلك، لم يتم تطهير المنطقة بالكامل بعد.

ووفقا لرئيس الأركان، فإن القيادة الأوكرانية كانت تسعى للسيطرة على هذه المنطقة لاستخدامها كورقة تفاوض محتملة مع روسيا، إلى جانب محاولة إشغال القوات الروسية على عدة جبهات، لكنه أضاف: "إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل تماما".

كما ذكر جيراسيموف أن 430 جنديا أوكرانيا تم أسرهم بالقرب من كورسك.

يذكر أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.