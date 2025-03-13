بلومبرج: بريطانيا وفرنسا تحاولان وضع خطة للمساعدة في ضمان أمن أوكرانيا

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مصادر، إن بريطانيا وفرنسا تبذلان جهودا كبيرة لتعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي، كما تحاولان وضع خطة للمساعدة في ضمان أمن أوكرانيا.

وأشار مسؤولون بريطانيون، إلى أن القوة المقترحة لضمان أمن أوكرانيا تعد ضمانا أمنيا أساسيا لكييف، مؤكدين أن أي مسعى روسي لمنع مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقوة الضامنة هو محاولة لإفشال السلام الدائم.

وكشفت مصادر لـ"بلومبرج"، أنه تم الطلب من كل دولة تحديد ما يمكن أن تقدمه للقوة الضامنة لأمن أوكرانيا، كما طُلب من الدول التي استبعدت إرسال قوات لأوكرانيا تحديد مدى استعدادها لنشر قوات بدول جوارها.