مندوب إيران بالأمم المتحدة: أي محاولة لإجبارنا على اتفاق نووي جائر ستفشل

وكالات

قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، الأربعاء، إن مسؤولية الوضع الراهن تقع بالكامل على عاتق من انتهك الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط ولن تستسلم للتهديدات ولن تقبل الإملاءات.

وشدد عرفاني، على أن أي محاولة لإجبار إيران على اتفاق نووي جائر ستفشل، مؤكدا أن برنامج طهران النووي سلمي وسيبقى كذلك ولا نية لديها لتغيير عقيدتها الدفاعية.

واعترض عرفاني، على الاجتماع الاستفزازي وغير المبرر لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأكد عرفاني، أن اجتماع مجلس الأمن مناورة سياسية سافرة واستغلال للمجلس لتحقيق أجندات ضيقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة تقوض مصداقية مجلس الأمن.

وأوضح عرفاني، أن القضايا المطروحة باجتماع مجلس الأمن فنية ومن اختصاص وكالة الطاقة الذرية الدولية.