مندوب إيران بالأمم المتحدة: اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامجنا النووي استفزازي وغير مبرر

وكالات

اعترض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، الأربعاء، على الاجتماع الاستفزازي وغير المبرر لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأكد عرفاني، أن اجتماع مجلس الأمن مناورة سياسية سافرة واستغلال للمجلس لتحقيق أجندات ضيقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة تقوض مصداقية مجلس الأمن.

وأوضح عرفاني، أن القضايا المطروحة باجتماع مجلس الأمن فنية ومن اختصاص وكالة الطاقة الذرية الدولية.

وفي سياق متصل، قالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة في بيان، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن برنامج إيران النووي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت البعثة الأمريكية، إلى أن طهران تسرع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وفق وكالة الطاقة الذرية الدولية، مؤكدة أن إيران الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب.

وأوضحت البعثة الأمريكية، أن لا هدف سلميا موثوقا به لإنتاج إيران يورانيوم عالي التخصيب، مشيرة إلى أن إيران تتحدى مجلس الأمن الدولي بشكل صارخ وتنتهك التزاماتها النووية.

وأكدت البعثة في بيانها، على أن إيران تتجاهل المخاوف الواضحة والمستمرة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي داعية مجلس الأمن لأن يكون واضحا وموحدا في معالجة سلوك إيران الوقح وإدانته.

وشددت البعثة، على أن واشنطن ستواصل تنفيذ استراتيجية الرئيس ترامب للضغط الأقصى على إيران، كما ستواصل حرمان طهران من استخدام مواردها لزعزعة الاستقرار بالعالم.

وجددت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، تأكيدا على أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.