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الدفاع السورية: سيتم تشكيل لجنة لدمج "قسد" في هيكلية الجيش

11:47 م الأربعاء 12 مارس 2025

وزارة الدفاع السورية

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، إنه سيتم تشكيل لجنة لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هيكلية الجيش، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وقعت الرئاسة السورية اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أول أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

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