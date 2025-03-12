الفاتيكان: الحالة الصحية للبابا فرانسيس في تحسن مستمر

روما - (أ ب)

أكد بيان أصدره المكتب الصحفي بالفاتيكان مساء اليوم الأربعاء، أن صحة البابا فرانسيس في تحسن مستمر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن البيان قوله إن حالة البابا (88 عاما) لا تزال مستقرة، لكن الصورة السريرية لا تزال معقدة.

وكان الفاتيكان قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن أشعة سينية على الصدر أكدت تحسن حالة البابا فرانسيس في الأسبوع الرابع له بالمستشفى لتلقي العلاج من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وذكر الأطباء أن حالة البابا فرانسيس تشهد تحسنا بطيئا تدريجيا، وأعلنوا في الأسبوع الجاري أن الخطر من وفاته لم يعد وشيكا.

وما زال البابا يتلقى أثناء علاجه تدفقا عاليا من الأكسجين عن طريق أنابيب عبر الأنف نهارا، ويضع قناعا آليا غير جراحي للمساعدة على راحته في المساء.

وقال الفاتيكان إن البابا فرانسيس تابع العزل الروحي للفاتيكان عن بعد، واستأنف العلاج البدني والتنفسي بعد ليلة هادئة.

وتحل غدا الخميس الذكرى الـ 12 لانتخاب فرانسيس بابا للفاتيكان، ولم يذكر الكرسي الرسولي كيفية إحياء الذكرى، التي تعتبر عطلة عامة في الفاتيكان.