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سوريا.. قرار رئاسي بتشكيل مجلس للأمن القومي

11:20 م الأربعاء 12 مارس 2025

أحمد الشرع

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وكالات

أصدرت الرئاسة السورية، الأربعاء، قرارا رئاسيا بتشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد.

وأشارت الرئاسة السورية في بيانها، إلى أن مهام المجلس وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية أحمد الشرع بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.

وأوضحت الرئاسة السورية، أن اجتماعات مجلس الأمن القومي المنتظر تعقد بشكل دوري بدعوة من الرئيس وتتخذ القرارات بالتشاور بين الأعضاء.

ولفتت الرئاسة السورية، إلى أن المجلس يتألف من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.

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