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على هامش محادثات الدوحة.. عبد العاطي يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

10:58 م الأربعاء 12 مارس 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط و"إريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء، استعرض عبد العاطي مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة يوم 4 مارس.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ستيفين ويتكوف إريك تريجر اجتماع الوزراء العرب الخطة العربية لإعادة إعمار غزة القمة العربية
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