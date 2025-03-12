إعلام عبري: إسرائيل ضربت حماس في سوريا الثلاثاء وهددت الرئيس الشرع

وكالات

زعمت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية ليل الثلاثاء ضد خلية تابعة لحماس في جنوب سوريا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه كانت هناك مخاوف من أن تخطط المجموعة لشن هجوم على مستوطنات إسرائيلية في الجولان.

وأوضحت القناة، أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحركة حماس في جنوب سوريا، وفق مزاعمها.

وذكرت القناة العبرية، أن تل أبيب أرسلت رسالة إلى الحكومة السورية الانتقالية تحذّرها من السماح بتنفيذ أي هجمات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن إسرائيل أكدت في رسالتها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الإدارة السورية الجديدة لن تكون "بمنأى" عن الرد الانتقامي الإسرائيلي.