أنجولا تعلن بدء محادثات مباشرة بين حكومة الكونغو والمتمردين يوم 18 مارس

داكار، السنغال - (أ ب)

قالت أنجولا الأربعاء، إن حكومة الكونغو الديمقراطية وجماعة (إم-23) المتمردة سوف تجريان مباحثات سلام يوم 18 مارس الجاري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الأنجولي جواو لورينسو إن حكومة الكونغو الديمقراطية وجماعة إم-23 سوف تبدآن "مفاوضات سلام مباشرة" في العاصمة الأنجولية، لواندا.

وقامت أنجولا بدور الوساطة في الصراع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي تصاعدت حدته في أواخر يناير عندما قام المتمردون المدعومون من رواندا بالتقدم والاستيلاء على مدينة جوما الاستراتيجية بشرق الكونغو، واستولت جماعة إم 23 على بوكافو، ثاني أكبر مدينة في شرق الكونغو الشهر الماضي.

وزار رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي، أنجولا أمس الثلاثاء لبحث إمكانية إجراء مباحثات السلام.

وتم إلغاء مباحثات مخطط لها بين الكونغو الديمقراطية ورواندا على نحو غير متوقع في أواخر العام الماضي.