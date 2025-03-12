إيران: المزاعم التي طرحت منذ 20 عامًا بشأن عسكرة برنامجنا النووي لم تتحقق

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأربعاء، إن آلية الزناد ليست وسيلة ضغط تستهدف طرفا واحدا وسيكون لها تبعات على الطرف المقابل.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الأوروبيين يدركون أن أي استخدام لأدوات الضغط سيؤدي إلى ردود فعل ستكون بالتأكيد ضد مصالحهم، لافتة إلى أن جميع المزاعم التي طرحت منذ 20 عاما بشأن عسكرة برنامج طهران النووي لم تتحقق أبدا.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن التعامل السياسي مع القضايا الفنية لن يساعد الأطراف بل سيجعل الأمور أكثر تعقيدا، موضحة أن طهران تعتقد أن الدعوة لاجتماع مجلس الأمن الليلة جاءت نتيجة ضغوط أمريكية وتعاون دول أوروبية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها بناء على سلوك الدول ولا تعلم سبب نشر خبر رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إرسالها.

وكشفت الخارجية الإيرانية، أن طهران لديها مشاورات مستمرة مع روسيا والصين، موضحة أن اجتماع يوم الجمعة لن يقتصر على الشأن النووي.

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن روسيا والصين عضوان في الاتفاق النووي و"نتشاور معهما بشأن أي تطورات في هذا الملف".

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن الاجتماع المقبل مع الأوروبيين سيكون بمستوى الخبراء وسيبحث تفاصيل أكثر مقارنة بجولات سابقة.