لتحقيق أكبر مكاسب بأوكرانيا.. وثيقة روسية تطالب بتأجيج الصراع بين ترامب وأوروبا

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن وثيقة بحثية أُعدت للكرملين، الأربعاء، إنه يجب رفض أي مقترح لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

وأكدت الوثيقة البحثية، أنه يجب الإصرار على الاعتراف بسيادة موسكو على ما ضمته من أراض أوكرانية، كما أنه من الضروري السعي إلى مزيد من تقسيم الأراضي الأوكرانية.

وأشارت الوثيقة البحثية الروسية، إلى أنه يجب إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق أوكرانيا، كما يجب إنشاء منطقة منزوعة السلاح قرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أن على موسكو إضعاف موقف واشنطن بتأجيج التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول أخرى، مؤكدة أن التسوية السلمية للحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تتحقق قبل العام المقبل.