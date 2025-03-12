إعلان

ترامب: وفد أمريكي توجّه إلى موسكو

10:09 م الأربعاء 12 مارس 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وفدا أمريكيا توجه إلى موسكو، وذلك بعد محادثات ناجحة مع أوكرانيا حول وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب خلال استقبال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض اليوم الأربعاء "لدينا أشخاص ذاهبون إلى روسيا الآن".

وأكد أن المحادثات مع كييف في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حققت "نجاحا كبيرا"، وأضاف أن "الأمر متروك لروسيا الآن".

وأمس الثلاثاء، أعلن وفد أوكراني عن استعداده للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما، كما قررت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية لكييف، والتي كانت قد علقتها في وقت سابق.

وكان تعليق المساعدات الأمريكية مؤقتا وكذلك وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا قد جاء عقب المشادة التي وقعت بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في الشهر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب رئيس الوزراء الأيرلندي البيت الأبيض موسكو أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام