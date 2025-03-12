ترامب: وفد أمريكي توجّه إلى موسكو

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وفدا أمريكيا توجه إلى موسكو، وذلك بعد محادثات ناجحة مع أوكرانيا حول وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب خلال استقبال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض اليوم الأربعاء "لدينا أشخاص ذاهبون إلى روسيا الآن".

وأكد أن المحادثات مع كييف في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حققت "نجاحا كبيرا"، وأضاف أن "الأمر متروك لروسيا الآن".

وأمس الثلاثاء، أعلن وفد أوكراني عن استعداده للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما، كما قررت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية لكييف، والتي كانت قد علقتها في وقت سابق.

وكان تعليق المساعدات الأمريكية مؤقتا وكذلك وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا قد جاء عقب المشادة التي وقعت بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في الشهر الماضي.