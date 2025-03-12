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وزير الدفاع الإيراني: واشنطن تستغل مفاهيم حقوق الإنسان لإيجاد أزمات حول العالم

09:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

عزيز نصير زادة

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وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الأرعاء، إن الجمهورية الإسلامية كانت دائما إحدى ضحايا الإرهاب، بعكس ادّعاءات الغرب، إذ لعبت دورا محوريا في القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأكد نصير زاده، خلال لقائه أمين مجلس الأمن البيلاروسي، أن السياسات الأمريكية المزدوجة تعكس معاييرها المزدوجة ونواياها الاستعمارية، مشيرا إلى أن واشنطن توجه اتهامات واهية لطهران بدعم الإرهاب وتفرض عقوبات عليها بينما كانت ضحية للإرهاب.

وشدد وزير الدفاع الإيراني، على أن واشنطن تستغل مفاهيم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب لإيجاد أزمات في مختلف أنحاء العالم.

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عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني مفاهيم حقوق الإنسان السياسات الأمريكية المزدوجة
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