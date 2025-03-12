بوتين من كورسك: يجب التعامل مع الأعداء الذين يتم القبض عليهم كإرهابيين

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور مقر قيادة العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك قرب الحدود الأوكرانية.

وأكد رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، أنه تم تحرير أكثر من 86% من المساحة التي كانت تحتلها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وقال الرئيس بوتين، إنه يجب الانتهاء من تحرير كورسك وإنشاء منطقة عازلة لضمان أمن المقاطعة في أقرب وقت، مشددا على ضرورة التعامل مع الأعداء الذين يتم القبض عليهم في كورسك كإرهابيين.