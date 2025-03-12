إعلام عبري: محادثات مع لبنان وأمريكا وفرنسا ضمن خطة للتطبيع مع إسرائيل

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر سياسي، الأربعاء، إن هناك محادثات مع لبنان وأمريكا وفرنسا في إطار خطة واسعة تهدف للتطبيع مع لبنان.

كانت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في الناقورة في جنوب لبنان بحثت، أمس الثلاثاء، سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وبعد الاجتماع أطلقت إسرائيل سراح خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها.

وقال بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إنه "اليوم، انعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه فرنسا والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف البيان "بحث الحضور سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان".

وتابع البيان "بعد الاجتماع، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعادت إسرائيل الى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها".

وأشار إلى أن اللجنة سوف تواصل "عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية".

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف، ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

وشكلت لجنة خماسية برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، للإشراف على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل مؤخراً، وتتألف اللجنة إلى جانب الولايات المتحدة، من ممثلين عن لبنان، وإسرائيل، وفرنسا، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".