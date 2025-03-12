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بعد إطلاق نار.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى مستوطنة أرئيل بالضفة

09:30 م الأربعاء 12 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بوقوع إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يحقق في الأمر.

وأكدت القناة 14 العبرية، إصابة شخص بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية عقب حادثة إطلاق نار.

ولفتت إلى أن قوات الأمن تنشر الحواجز على الطرقات حول موقع إطلاق النار في أريئيل بالضفة الغربية.

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