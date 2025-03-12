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قطر: وزراء الخارجية العرب عرضوا على ويتكوف الخطة العربية لإعمار غزة

08:53 م الأربعاء 12 مارس 2025

وزارة الخارجية القطرية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأربعاء، إن الدوحة استضافت اجتماعا وزاريا عربيا بمشاركة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الاجتماع ضم رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر ووزير دولة الإمارات.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن الوزراء عرضوا في اجتماع الدوحة خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية بالقاهرة، مؤكدة أن الوزراء العرب اتفقوا مع ويتكوف على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الخطة كأساس لإعمار القطاع.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن الوزراء العرب أكدوا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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