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مسؤول إسرائيلي: هناك تقدم بمفاوضات الدوحة وبالإمكان التوصل لتوافق

08:47 م الأربعاء 12 مارس 2025

اتفاق وقف اطلاق نار في غزة

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر سياسي، الأربعاء، إن إسرائيل لم تتلق أي عرض لإعادة 10 أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار مدته 60 يوما.

وأكد المصدر الإسرائيلي، أنه لو لم يكن هناك ما يفعله الفريق المفاوض في الدوحة لعاد إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة وبالإمكان التوصل إلى توافق.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر، قولها إن مفاوضات الدوحة مستمرة ولا يوجد خلاف كبير بين الأطراف حتى اللحظة رغم وجود فجوات.

وأشارت المصادر، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف دعا حماس وإسرائيل إلى التوصل لتفاهمات تضمن إعادة مزيد من الأسرى.

وشددت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، على أن الأمريكيين مصرون على إعادة مزيد من الأسرى من غزة ولا يريدون العودة إلى الحرب.

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