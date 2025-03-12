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لنقل رسالة من ترامب.. دبلوماسي إماراتي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

08:34 م الأربعاء 12 مارس 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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دبي، الإمارات العربية المتحدة - (أ ب)

التقى دبلوماسي إماراتي، قالت طهران إنه سوف يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.

وظهر الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش وهو يلتقي بعراقجي في لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي.

ولم تظهر اللقطات الرسالة، لكن إيران ذكرت في وقت سابق أن قرقاش سيحملها.

ولا يزال من غير الواضح كيف سترد إيران على الرسالة، التي كشف عنها ترامب خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، خاصة وأن المتلقي المقصود للرسالة، المرشد الأعلى علي خامنئي، قد صرح بأنه غير مهتم بإجراء محادثات مع "حكومة متنمرة".

لكن إيران لا تزال تعاني من أزمات اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على برنامجها، في الوقت الذي فرض فيه ترامب المزيد منها خلال الفترة القصيرة التي قضاها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقد أدى هذا الضغط، إلى جانب الاضطرابات الداخلية في إيران والهجمات المباشرة الأخيرة التي شنتها إسرائيل، إلى وضع طهران في أحد أكثر المواقف خطورة التي واجهتها حكومتها الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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