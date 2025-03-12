إعلان

الإمارات ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد"

08:33 م الأربعاء 12 مارس 2025

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

رحبت الإمارات بتوقيع اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الأربعاء، "ترحب دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية".

وأعربت الخارجية عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الخارجية على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام، والتعايش والاستقرار، والحياة الكريمة.

ووقعت الرئاسة السورية اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أول أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإماراتية قوات قسد الحكومة السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
بمشاركة مصر.. اجتماع وزاري في الدوحة لتنسيق الموقف العربي بشأن إعادة إعمار غزة
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام