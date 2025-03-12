الإمارات ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد"

وكالات

رحبت الإمارات بتوقيع اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الأربعاء، "ترحب دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية".

وأعربت الخارجية عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الخارجية على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام، والتعايش والاستقرار، والحياة الكريمة.

ووقعت الرئاسة السورية اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أول أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".