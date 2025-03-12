الحوثيون يحذّرون إسرائيل من الاستمرار في تجويع الفلسطينيين ويهددون بالتصعيد

وكالات

تعهد زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي، الثلاثاء، باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا استمرت إسرائيل في تجويع الشعب الفلسطيني بغزة، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأكد الحوثي، أن حظر الملاحة الإسرائيلية ليس سقف موقف الجماعة اليمنية الموالية لإيران وإنما هو الخطوة الأولى في موقفها تجاه تجويع الفلسطينيين في غزة.

وأوضح الحوثي، أن جماعته اتجهت إلى قرار حظر الملاحة الإسرائيلية لإدراكها أنه لا بد من خطوات عملية إزاء التعنت والوحشية الإسرائيلية، لافتا إلى أن سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة وهذا موقف ضروري.

ونوّه زعيم الحوثيين، إلى أن قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ.