مسؤول أمريكي: لا مؤشرات على انسحابنا من سوريا

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قوله "لا مؤشرات بعد على انسحاب وشيك من سوريا".

وأشار المسؤول، إلى أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية ساعد بدفع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للاتفاق مع السلطات السورية الجديدة.

وأعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أول أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".