ترامب: اجتماع السعودية كان ناجحًا ووقف إطلاق النار في ملعب روسيا الآن

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اجتماع السعودية كان ناجحًا ووقف إطلاق النار في ملعب روسيا الآن، مضيفًا "نستطيع الضغط على روسيا ولكن لا نريد ذلك لأننا نسعى للسلام".



وتابع ترامب، "روسيا لم تأخذ أي شيء حينما كنت رئيسًا على عكس الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وجو بايدن".



وذكر ترامب أنه لا يعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستعودان للحرب بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.



وقال الرئيس الأمريكي "أشعر بالغضب لأن حرب أوكرانيا ما كان ينبغي أن تندلع في المقام الأول"، مشيرًا إلى أن 2000 شخص يلقون حتفهم في حرب أوكرانيا أسبوعيًا.



ووافقت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، على مقترح أمريكي بقبول هدنة فورية مدّتها 30 يومًا قابلة للتجديد، من الحرب مع روسيا.



وجاء ذلك في بيان مشترك لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات استضافتها السعودية في مدينة جدة، من أجل التوصل إلى لاتفاق إنهاء الحرب مع روسيا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتحدث على الأرجح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض.