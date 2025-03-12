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ترامب: اجتماع السعودية كان ناجحًا ووقف النار بأوكرانيا في ملعب روسيا الآن

07:27 م الأربعاء 12 مارس 2025

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اجتماع السعودية كان ناجحًا ووقف إطلاق النار في ملعب روسيا الآن.
وأضاف ترامب، "لا أعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستعودان للحرب بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار".
وتابع ترامب، قائلًا: "أشعر بالغضب لأن حرب أوكرانيا ما كان ينبغي أن تندلع في المقام الأول"، مشيرًا إلى أن 2000 شخص يلقون حتفهم في حرب أوكرانيا أسبوعيًا.
ووافقت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، على مقترح أمريكي بقبول هدنة فورية مدّتها 30 يومًا قابلة للتجديد، من الحرب مع روسيا.
وجاء ذلك في بيان مشترك لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات استضافتها السعودية في مدينة جدة، من أجل التوصل إلى لاتفاق إنهاء الحرب مع روسيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتحدث على الأرجح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض.

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