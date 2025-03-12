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ترامب: الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سئ لسنوات وحان دورنا الآن

07:20 م الأربعاء 12 مارس 2025

ترامب

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وكالات


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء لسنوات وكان صارمًا للغاية وحان دورنا الآن".


وأضاف ترامب، أن الاتحاد الأوروبي لم يعامل الولايات المتحدة بشكل عادل وقام برفع دعاوى قضائية ضد شركاتها.


وأعلن ترامب، أنه سيفرض ضرائب على الاتحاد الأوروبي بالنسبة نفسها التي يفرضها على الولايات المتحدة.


وقال الرئيس الأمريكي، إن أيرلندا كانت ذكية واستولت على شركات أدوية أمريكية وشركات أخرى، مضيفًا "يجب فرض رسوم جمركية على الشركات إذا اختارت الانتقال إلى أيرلندا".


وصرح ترامب، أنه لا يريد أن تتعامل الولايات المتحدة بغباء مع أيرلندا ولا مع أي دولة أخرى، لافتًا إلى أنه يحترم دبلن لكنها استغلت واشنطن حيث تمكنت من امتلاك شركات الأدوية الأمريكية.



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ترامب الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي
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