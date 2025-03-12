وزراء الخارجية العرب يؤكدون من الدوحة أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وحل الدولتين

كتبت- أسماء البتاكوشي:

بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ستيفين ويتكوف" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم 12 مارس لمناقشة تطورات الوضع فى قطاع غزة، وتناول أطراف الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع:

استضافت دولة قطر اليوم اجتماعًا ضم عددًا من وزراء الخارجية العرب، بحضور المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة.

وعرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025.

كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدد الوزراء العرب التأكيد على الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.