وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل بجد مع إسرائيل لحل مشكلة غزة.



ويلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بعد وصوله العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.



وتضغط واشنطن من أجل اتفاق يمنح هدنة لمدة شهرين، مقابل إفراج حركة حماس عن نصف الأسرى الأحياء المحتجزين لديها، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي.



وفيما يتعلق بقطاع غزة، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة العربية التي قدمتها مصر خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت يوم 4 مارس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبّي تطلّعات" الرئيس ترامب الذي اقترح أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع وتوطين سكانه في الخارج.



وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين، بأن الاتفاق المقترح "لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترامب"، مضيفة أنها "ليست على قدر التوقعات".



وكان ترامب قد أعلن عزمه على شراء غزة وامتلاكها وتهجير الفلسطينيين منها إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمّان بشكل قاطع.











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