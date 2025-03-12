خامنئي: التفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات بل سيزيدها

وكالات



قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي الخامنئي، إن التفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات بل سيزيدها ولن يحل أي مشكلة.



وأضاف خامنئي، "تفاوضنا لسنوات وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق؛ فكيف يمكن التفاوض معه؟. ولا جدوى من التفاوض عندما نعلم أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته".



وأشار إلى أن دعوة ترامب للتفاوض محاولة لإظهار أنه أهل للحوار والسلام وأن إيران ترفض ذلك.



وتابع المرشد الإيراني، قائلًا إن الشباب الإيراني مستعد لأن يكون في الصفوف الأولى لمواجهة العدو ولديه الجاهزية الجيدة لذلك، وإذا وجد عاملا القضية والمثابرة في أمة فإن وجود الشخصيات أو غيابها لا يوجه ضربة لحركتها.



وأضاف خامنئي، "بخلاف النظرة الناقصة لأعدائنا ومنافسينا أصبحنا أقوى في بعض القضايا مقارنة بالعام الماضي.. ورغم خسارة قادة المقاومة لدينا قدرات وقوة في جوانب مختلفة لم تكن لدينا العام الماضي".



وذكر المرشد الإيراني، أن الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي وشهداء قادة المقاومة في حركة حماس وحزب الله اللبناني كانوا قيمين للغاية وغيابهم خسارة لنا.





