بعد تهديد ترامب.. قرار جديد إلزامي للكنديين المقيمين في أمريكا

وكالات



قالت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الكنديين الذين يتواجدون في الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا أو أكثر، سيتعين عليهم تسجيل بياناتهم لدى الحكومة الأمريكية.



ولم يلزم القانون الأمريكي في السابق، الكنديين الذين يعبرون الحدود الشمالية برًا ويبقون لأكثر من 30 يومًا بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، ولكن يمكن لوزير الأمن الداخلي تغيير هذه القاعدة من جانب واحد.



ووفق شبكة "إي بي سي"، سيطلب من أولئك الذين يبقون لأكثر من 30 يومًا التقدم بطلب للتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية والحصول على بصمات الأصابع بدءا من 11 أبريل المقبل، والتي من المتوقع نشرها في السجل الفيدرالي اليوم الأربعاء.



وحسب هذا الإجراء، سيحتاج الكنديون الذين يبقون في الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا أو أكثر ولم يتم إصدار دليل على التسجيل لهم (مثل النموذج I-94) عند الدخول إلى استكمال النموذج الجديد G-325R.



ويُشار إلى أن هذا القرار يتزامن مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية.



واقترح ترامب، من منظوره، حلًا جذريًا للنزاع التجاري مع كندا، المتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الجانبان، وذلك عبر انضمام كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 51.



وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" التي يملكها: "الحل الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة".



وأضاف: "هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية، كما ستنخفض ضرائب الكنديين بشكل كبير، وسيتمتعون بحماية عسكرية أكبر مما كانوا عليه في أي وقت سابق".



وتابع قائلا: "لن تكون هناك مشاكل مع الحدود الشمالية، وستصبح أعظم وأقوى أمة في العالم أكبر وأفضل مما كانت عليه، مع كون كندا جزءا أساسيا منها".



وفي المقابل، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، داوج فورد، أن المقاطعة ستفرض زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء المصدرة إلى ثلاث ولايات أمريكية ردًا على الرسوم الجمركية.



ووفقًا للحكومة، ستؤثر هذه الرسوم الإضافية على مبيعات الكهرباء لما يقرب من 1.5 مليون منزل وشركة في ولايات ميشيجان ومينيسوتا ونيويورك الأمريكية. وبشكل إجمالي، قد تصل التكلفة إلى 400,000 دولار يوميًا.