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رئيسة المكسيك: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الثاني من الشهر المقبل

05:49 م الأربعاء 12 مارس 2025

المكسيك

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وكالات


نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، قولها "لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الثاني من الشهر المقبل".


وأقرّ البرلمان المكسيكي، أمس الثلاثاء، تعديلًا دستوريًا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخلات الأجنبية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج ستة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".


واعتمد مجلس النواب المكسيكي بأغلبية ساحقة مشروع التعديل الدستوري الذي كانت الرئيسة اليسارية شينباوم أعلنت عنه في 20 فبراير الماضي ردًا على قرار نظيرها الأمريكي. وبلغت 417 صوتًا مؤيدًا و 36 صوتًا معارضًا.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن حربًا تجارية على المكسيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة، موعزًا ذلك إلى تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الحدود إلى بلاده.

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