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بمشاركة مصر.. اجتماع وزاري في الدوحة لتنسيق الموقف العربي بشأن إعادة إعمار غزة

05:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

جانب من الاجتماع

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، وذلك للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

تناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى النظر في سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.

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الدكتور بدر عبد العاطي إعادة إعمار غزة غزة
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