جيش الاحتلال: نحقق في استخدام جنودنا مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية

وكالات



أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوجود "شبهة معقولة" بأن جنوده أجبروا مدنيين فلسطينيين على العمل كدروع بشرية خلال الحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".



وأكد جيش الاحتلال أنه فتح تحقيقات في السابق بشأن هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.



وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت أول أمس الإثنين، إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية شرعت، بعد ضغوط دولية، بالتحقيق في 6 حالات يُشتبه فيها بأن قوات بالجيش أجبرت مدنيين فلسطينيين في غزة على العمل كدروع بشرية خلال عمليات عسكرية، مما عرض حياتهم للخطر.



ويأتي التحقيق بعد أسابيع من تلقي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقريرًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صدر في يناير الماضي، وثّق هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن تقريرًا للصليب الأحمر خلص إلى أن 9 شهادات على الأقل لسكان غزة بشأن الدروع البشرية كانت ذات مصداقية.





