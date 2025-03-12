المسؤولون في باكستان يعلنون مقتل جميع مهاجمي قطار الركاب

كويتا/ باكستان (أ ب)



أعلن المسؤولون في باكستان، اليوم الأربعاء، انتهاء الهجوم على القطار الذي اختطفه مسلحون جنوب غربي البلاد، ومقتل عدد من الرهائن. وكان القطار يقل 450 راكبًا.



وقال المسؤولون إن جميع المهاجمين لقوا حتفهم، مشيرين إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 300 شخصًا من ركاب القطار، مع استمرار العملية، ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل حول القتلى من الرهائن.



وأفادت وكالة "رويترز"، بأن المسلحون الذين اختطفوا القطار في باكستان يقولون إنهم قتلوا 50 من الرهائن من ركابه.





