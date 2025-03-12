بلومبرج عن مصادر: روسيا قد تطلب وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لقبول الهدنة

وكالات



نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر مقرب من الكرملين، قوله إن، روسيا قد تطلب وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار.



وقال مصدر مطلع، إن الكرملين يرى أن إطار الصفقة التي توافقت عليها الولايات المتحدة وأوكرانيا غير مقبول، وفق حديثه لـ"بلومبرج".



وأفادت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنه يرجح أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لضمان أفضل شروط لموسكو.



وقالت المصادر المطلعة، إنه يرجح أن يوافق بوتين على هدنة مع أوكرانيا في النهاية إلا أنه يريد التأكد من فرض شروطه.



وأشارت المصادر، إلى أن المسؤولون الروس لم يناقشوا مع نظرائهم الأمريكيين الصفقة التي وافق عليها الوفد الأوكراني.



ووافقت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، على مقترح أمريكي بقبول هدنة فورية مدّتها 30 يومًا قابلة للتجديد، من الحرب مع روسيا.



وجاء ذلك في بيان مشترك لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات استضافتها السعودية في مدينة جدة، من أجل التوصل إلى لاتفاق إنهاء الحرب مع روسيا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتحدث على الأرجح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض.









