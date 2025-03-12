الاحتلال يشرّع مستوطنة "أدوريم" في مدينة الخليل بالضفة

وكالات



قررت الحكومة الإسرائيلية تشريع البؤرة الاستيطانية "أدوريم" جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية.



وذكرت القناة "14" الإسرائيلية، أنه بعد مرور 8 سنوات على وضع حجر الأساس لإنشاء مستوطنة "أدوريم"، شرعت الحكومة الإسرائيلية المستوطنة، على أن يتم الاعتراف بها رسميًا نهاية عام 2025.



ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي يُصدر قرارًا بتحويل بؤرة استيطانية مُقامة على أراضي بلدة "دورا" جنوب الخليل في الضفة إلى مستوطنة.





