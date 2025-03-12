حماس تشيد باستئناف الحوثيين عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، إن "إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد السفن الصهيونية يعبر عن موقف أصيل للشعب اليمني وقيادته".

ودعت حماس في بيانها "شعوب الأمة وأحرار العالم" إلى تصعيد التحركات حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء أمس الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.