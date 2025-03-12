إعلان

حماس تشيد باستئناف الحوثيين عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية

03:59 م الأربعاء 12 مارس 2025

حركة المقاومة الإسلامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، إن "إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد السفن الصهيونية يعبر عن موقف أصيل للشعب اليمني وقيادته".

ودعت حماس في بيانها "شعوب الأمة وأحرار العالم" إلى تصعيد التحركات حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء أمس الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة المقاومة الإسلامية إسرائيل الشعب اليمني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام