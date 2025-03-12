حقيقة فيديو إلقاء جثث "علويين" في الجبال خلال أحداث الساحل السوري

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُزعم فيه قيام أشخاص من الإدارة السورية الجديدة بإلقاء جثث من أبناء الطائفة العلوية بين الأودية والجبال.

رمي جثث العلويين pic.twitter.com/4Zf6JFycgJ — Ali Muneer (@AliMuneer187725) March 12, 2025

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي تشهدها العديد من المناطق السورية خاصة محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وظهر في الفيديو المتداول لحظة قيام عدد من الأشخاص في سيارة من نوع بيك اب، بإلقاء شيء ما أبيض اللون من على طريق أعلى مرتفع جبلي.

وعلق بعض الأشخاص على الفيديو، قائلًا: "هكذا تُرمى جثامين الشهداء في الوديان للتخلص منها على يد الجماعات الإرهابية (رجال الجولاني)"، و"جبهة النصرة تقومي بإخفاء جثامين العلوين بالجبال".

وتشهد اللاذقية وطرطوس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السوري للإدارة الجديدة وفلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

لكن ما حقيقة المقطع المتداول؟

بعد البحث عن مصدر مقطع الفيديو المتداول، تبين أنه ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا، إذ نُشر هذا المقطع قبل نحو شهرين على حساب بعض الأشخاص اليمنيين.

وأثار نشر مقطع الفيديو في يناير الماضي على موقع "فيسبوك"، الكثير من التساؤلات حول طبيعة الشئ الذي قام الرجال بإلقائه، وأين يقع هذا المكان؟، لكن لا توجد رواية تكشف حقيقة هذا المشهد.

وبدأ التوتر يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، ما أسفر عن مقتل 1383 مدنيًا، منذ 6 مارس حتى اليوم الأربعاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشكلت السلطات السورية الجديدة، أمس الثلاثاء، لجنة بحث وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، والتي أعلنت استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية.

وأفادت اللجنة، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيلها، وتضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، موضحة أنه لا يوجد بين أعضائها من يحمل خطاب كراهية والجميع يشعر بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة.