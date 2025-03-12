فنان سوري يهاجم الشرع بعد مقتل 15 شخصا من عائلته (فيديو)

وكالات

أثار النجم السوري بشار إسماعيل، الاثنين، ضجة كبيرة بعد خروجه بمقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، انتقد فيها التجاوزات الحاصلة، لافتاً إلى مقتل 15 من أفراد عائلته وأصدقائه وأقربائه في منطقة جبلة السورية.

وظهر الممثل السوري في الفيديو وهو غاضب من الأحداث الأخيرة، ووجّه حديثه إلى الشرع، قائلاً: "رحت إنت عالساحل وشفت كم الحب من الشعب اللي هتفوا باسمك وباسم سوريا، ولكن للأسف، أكبر كف أكله هذا الشعب هو ما حصل في الساحل السوري منذ أيام، وما ارتُكب من جرائم".

وقال بشار إسماعيل: "هل يعقل أن طفلاً خمس سنوات وأربع سنوات يكون من فلول النظام؟!، غير معقول هؤلاء ليسوا من الفلول".