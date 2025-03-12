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حماس تدين قطع الإمدادات الأساسية عن غزة

03:13 م الأربعاء 12 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا جريمة حرب تنذر بوقوع كارثة تعطيش في القطاع.

وأكدت حماس، أن استخدام الماء والغذاء سلاحًا يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن خطوات ممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، أن "حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

وأشارت حماس، إلى أن قطع المياه والكهرباء ومنع دخول الغذاء والإغاثة لليوم الـ11 يمثل خرقًا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

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حركة حماس قطع الإمدادات عن غزة قطع الكهرباء
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