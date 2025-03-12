بسبب قرارات ترامب.. ناسا تغلق 3 مكاتب وتطرد عدد من موظفيها

وكالات

قالت وكالة ناسا إنها ستغلق ثلاثة مكاتب وتسرح ما يقرب من عشرين موظفًا كجزء من تخفيضات القوى العاملة التي أمرت بها إدارة ترامب.

وأعلنت ناسا الإثنين الماضي، أنها ستغلق مكتب التكنولوجيا والسياسة والاستراتيجية ؛ ومكتب كبير العلماء؛ وفرع المساواة في التنوع والشمول وإمكانية الوصول التابع لمكتبه.

وكتبت جانيت بيترو، القائمة بأعمال مديرة ناسا، أن تسريح العمال جزء من جهود البيت الأبيض لتقليل حجم القوى العاملة الفيدرالية.

وفي 11 فبراير، وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي لمبادرة تحسين القوى العاملة. ووجه الأمر الوكالات الفيدرالية للتحضير لـ "تخفيض واسع النطاق في القوة". كما طلبت تقريرًا يستحق في غضون 30 يومًا حول "ما إذا كان ينبغي القضاء على الوكالة أو أي من مكوناتها الفرعية أو توحيدها".

وقالت جانيت بيترو، إن إغلاق المكاتب يسبق تخفيض الوكالة في القوة وجزء من جهود إعادة الهيكلة الأوسع على مستوى الحكومة.

وطورت ناسا مكتب التكنولوجيا والسياسة والاستراتيجية في عام 2021، لتقديم بيانات حول قضايا تتراوح من استدامة الفضاء إلى أبحاث الطاقة الشمسية الفضائية.

ومن بين الموظفين الذين تم تسريحهم جاء اسم كيت كالفين، كبيرة العلماء في ناسا، وهي مستشارة رئيسية للقيادة العليا للوكالة في قضايا العلوم.

وكان لدى ناسا بالفعل خطط لإغلاق مكتب التنوع الخاص بها نتيجة لأمر تنفيذي صدر بعد أيام فقط من تولي ترامب منصبه. وجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية لإنهاء برامج DEI وإنهاء الموظفين داخلها.

وقالت جانيت بيترو إن التغييرات قد "تعني تعديلات صعبة" لكنه قال إنها "فرصة لإعادة تشكيل قوتنا العاملة... مع تزويد المواطنين الأمريكيين بوكالة كفؤة وفعالة ".

وأغلقت وكالة ناسا 3 مكاتب وألغت دور كبير العلماء، وظهر 23 شخصًا سيتم تسريحهم أولاً.