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الاحتلال يغتال لاعب كرة قدم فلسطيني في غزة

03:03 م الأربعاء 12 مارس 2025

حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح

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وكالات

استشهد فلسطينيان في قطاع غزة من بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، استشهد متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت الوكالة باستشهاد فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيّرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، الثلاثاء.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت، على أمل أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية والتي أعلنت حماس صباح اليوم الأربعاء أنهم في طريق البدء.

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