لمتابعة تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة.. وزير الخارجية يتوجه إلى قطر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمتابعة مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حول الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، أعلنت الدول العربية تبنيها لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية تشكيل لجنة خاصة لإدارة شؤون غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، في إطار الجهود المبذولة لتمكين السلطة الوطنية من استعادة دورها في القطاع.

وشددت القمة على إدانة السياسات الإسرائيلية المستمرة، والتي تشمل فرض الحصار والتجويع على القطاع، واستخدام أسلوب "الأرض المحروقة"، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.