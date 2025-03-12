كارثة جوية كادت تقع في مصر.. تفاصيل إيقاف طيار بريطاني بعد خطأ فادح

كتبت- سلمى سمير:

كشفت تقارير بريطانية عن إيقاف طيار يعمل لصالح شركة الطيران منخفض التكلفة "إيزي جت"، بعد أن كاد يتسبب في كارثة جوية فوق الأجواء المصرية خلال رحلة من مانشستر إلى الغردقة في فبراير الماضي.

والطيار الذي يدعى بول إلسوورث، الذي كان مسؤولًا عن قيادة الرحلة، ارتكب خطأ كاد يؤدي إلى اصطدام الطائرة بجبل في مسار الهبوط. فأثناء اقتراب الطائرة من وجهتها، تم تفعيل نظام التحذير من قرب الأرض (GPWS)، وهو نظام أمان مصمم لتنبيه الطيارين في حال اقترابهم بشكل خطير من التضاريس، وذلك بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن طائرة التي يقودها الكابتن بول إلسورث كانت على بعد 770 قدمًا من قمة الجبل قبل أن يتدارك الموقف ويرتفع بها.

ووفقًا للتحقيقات، اقتربت الطائرة "إيرباص إيه 320" التي كانت ستهبط باتجاه منتجع الغردقة على البحر الأحمر إلى مسافة 770 قدمًا فقط من قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2,329 قدمًا، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا لمتطلبات الارتفاع الأدنى للطيران في تلك المنطقة، والتي تبلغ 6 آلاف قدم.

وبعد انطلاق التحذيرات، اضطر الطيار إلى سحب الطائرة التي كانت تقل 190 راكبا، بسرعة والارتفاع عن الأرض في اللحظة الأخيرة، ليتمكن في النهاية من الهبوط بسلام في مطار الغردقة. ورغم شدة الموقف، فإن الركاب على متن الطائرة لم يدركوا مدى الخطر الذي تعرضوا له، ولم يشعروا بأي توتر أثناء الرحلة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وفي اليوم التالي للحادث، أبلغ إلسوورث إدارة شركة "إيزي جت" بما حدث، ليتم إيقافه فورًا عن الطيران مؤقتًا، بعدما كان من المقرر أن يقود نفس الطائرة في رحلة العودة، لكنه نُقل على متنها كراكب بدلًا من ذلك.

وفي بيان رسمي، أكدت شركة "إيزي جت" أن "سلامة الركاب هي الأولوية القصوى لجميع طياريها، الذين يخضعون لتدريبات واختبارات صارمة"، مشيرة إلى أن الطيار لا يزال موقوفًا عن العمل بانتظار نتائج التحقيق النهائي حول الحادث.