بحضور الرئيس الروحي للطائفة.. وثيقة تفاهم بين القيادة السورية ووجهاء السويداء

وكالات

نشرت صحيفة الوطن السورية وثيقة قالت إنها محضر تفاهم تم توقيعه بين القيادة السورية الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، ووجهاء المحافظة بحضور الرئيس الروحي للطائفة حكمت الهجري.

وذكرت الوثيقة، أنه تم خلال الاجتماع بين الجانبين البحث في أوضاع محافظة السويداء وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة وتتعهد بتنفيذ البنود التالية بالتعاون مع أبناء المحافظة:

ووفقا للوثيقة فإن الاتفاق يتضمن: "تفعيل الضابطة العدلية فورا، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، وصرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، و

إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من ديسمبر الماضي".

كما تضمنت الوثيقة أيضًا: "أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من ديسمبر الماضي، وأيضًا إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا، كذلك الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وأيضًا إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل، واتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة".