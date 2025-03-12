"مكافحة التدخلات الأجنبية".. المكسيك تقر قانونا جديدا ردا على ترامب

وكالات

ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج ستة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".أقرّ البرلمان المكسيكي الثلاثاء تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخلات الأجنبية.

واعتمد مجلس النواب بأغلبية ساحقة مشروع التعديل الدستوري الذي كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم أعلنت عنه في 20 فبراير ردا على قرار نظيرها الأمريكي. وبلغت 417 صوتا مؤيدا و 36 صوتا معارضا.

وحذّرت رئيسة المكسيك، من أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" أمريكي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات. وينص التعديل الدستوري الذي أقرّ الثلاثاء على أن "المكسيك لن تقبل، تحت أي ظرف كان، بتدخلات أجنبية أو بأي عمل آخر من الخارج من شأنه أن يقوّض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها".

ويلحظ التعديل إنزال "أقصى عقوبة ممكنة" وفرض "الاحتجاز الوقائي" على أي أجنبي يقوم بأنشطة تجسس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.

وسبق لمجلس الشيوخ المكسيكي أن أقرّ في 26 فبراير هذا الإصلاح الذي يعدّل مادتين من الدستور. ويتعيّن الآن أن تتم الموافقة على النص من قبل برلمانات ولايات البلاد الـ32. ولإقراره، لا بدّ أن يحصل التعديل الدستوري على تأييد 17 برلمانا محليا على الأقل.

و يستخدم ترامب تهريب المخدرات حجة لتهديد المكسيك وكذلك أيضا كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادراتهما إلى بلاده على الرغم من أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.