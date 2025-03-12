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دمشق ترد على استهداف سوريين بالعراق: اعتداءات غير مقبولة

02:06 م الأربعاء 12 مارس 2025

وزارة الخارجية السورية

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(وكالات)

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أعربت فيه عن استيائها مما وصفته بـ"الانتهاكات" التي تعرض لها سوريون في العراق، مؤكدة أن الحادثة تشكل "خرقًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وطالبت دمشق الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم واتخاذ إجراءات لحماية الجالية السورية في البلاد.

وأشارت الخارجية السورية إلى أنها "تتابع الأمر مع الأشقاء في الحكومة العراقية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجتها"، مؤكدة ثقتها في قدرة العراق على حماية جميع المقيمين على أراضيه وفق مبدأ سيادة القانون.

في المقابل، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهًا بتشكيل فريق أمني متخصص لتعقب الجناة ومحاسبتهم وفق القانون.

وأشار النعمان إلى أن "العراق يرفض بشدة أي اعتداء على المقيمين في أراضيه، بغض النظر عن جنسياتهم"، مشددًا على أن الاعتداءات التي تم توثيقها "لا تعكس أخلاق الشعب العراقي ولا قيمه".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقًا موسعًا في الحادثة، مؤكدًا أن الفيديو المتداول يظهر مجموعة ملثمة تزعم انتماءها لفصيل مسلح يُدعى "تشكيلات يا علي الشعبية"، لكنه شدد على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات.

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وزارة الخارجية السورية سوريا العراق الحكومة العراقية
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