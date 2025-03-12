بسبب مادة مسرطنة.. شركة لوريال تسحب علاج حب الشباب من أمريكا

وكالات

أعلنت شركة لوريال (L'Oreal SA) عن استدعاء جميع دفعات علاج حب الشباب "Effaclar Duo" في الولايات المتحدة، والذي يُباع تحت العلامة التجارية La Roche-Posay، بسبب مخاوف من تلوث المنتج بمادة البنزين، وهي مادة كيميائية معروفة بتسببها في الإصابة بالسرطان.

وكان مختبر Valisure، وهو مختبر مستقل في ولاية كونيتيكت، قد أبلغ قبل عام عن وجود تلوث بالبنزين في العديد من منتجات بيروكسيد البنزويل، وهو المكون الفعّال في علاج حب الشباب، وطلب حينها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب المنتجات الملوثة، لكن الإدارة لم تصدر تعليقًا فوريًا بشأن توسيع عمليات الاستدعاء.

ومن الممكن أن يتحلل بيروكسيد البنزويل في ظروف معينة، مما يؤدي إلى إنتاج مادة البنزين، وهي أحد المكونات الطبيعية لدخان الوقود والتبغ، ويمكن أن تسبب سرطان الدم عند التعرض لكميات كبيرة منها، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وقالت شركة لوريال في بيان لوكالة بلومبرج: "أظهرت الاختبارات مستويات ضئيلة من التلوث في جزء واحد من المنتج، وبالتنسيق الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء، قررنا بشكل استباقي سحب الكميات المتبقية من السوق".

وأكدت الشركة، أن تركيبة جديدة ومحسنة من Effaclar Duo، والتي كانت قيد التطوير منذ عام 2024، ستتوفر قريبًا في الأسواق.

وسبق أن اكتشف مختبر Valisure مستويات عالية من البنزين في منتجات أخرى لعلاج حب الشباب، من بينها: Proactiv وهي العلامات التجارية الخاصة بمتاجر Target وCVS Health.

كما تم العثور على البنزين في واقيات الشمس، ومضادات التعرق، والشامبو الجاف، ومعقمات اليدين خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عمليات سحب متكررة للمنتجات بعد مراجعات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.